HBO'nun ekranlara taşımaya hazırlandığı yeni Harry Potter dizisi, 25 Aralık tarihinde izleyiciyle buluşacak. İlk sezonun yayınlanmasına dört ay gibi bir süre kala yapım ekibi 2. sezon hazırlıklarına hız verdi. İkinci sezon kadrosuna ilk katılan isim Nicholas Hoult olmuştu; ancak oyuncu bir hafta geçmeden projeden ayrıldı. Başarılı aktörün yerine ekibe dahil olan isim ise Game of Thrones dizisindeki rolüyle tanınan genç yıldız Kit Harington oldu.

KİT HARİNGTON GİLDEROY LOCKHART ROLÜNÜ ÜSTLENECEK

Kitap serisini daha kapsamlı bir anlatımla ekrana uyarlayacak olan dizinin her sezonu bir kitabı konu alacak. İkinci sezon ise serinin ikinci eseri olan Sırlar Odası'nı işleyecek. Yapımda Karanlık Sanatlara Karşı Savunma öğretmeni Gilderoy Lockhart karakterine Kit Harington hayat verecek. Harington, film uyarlamasında Kenneth Branagh tarafından canlandırılan ve hikâyede kritik öneme sahip olan bu karaktere yabancı değil; ünlü oyuncu geçen yıl yayınlanan Harry Potter sesli kitaplarında da aynı karaktere ses vermiştir.

DİZİNİN OYUNCU VE TEKNİK KADROSU ŞEKİLLENİYOR

Yeni uyarlamada başrolleri üstlenen çocuk oyunculardan Harry Potter'ı Dominic McLaughlin, Hermione Granger'ı Arabella Stanton, Ron Weasley'yi ise Alastair Stout canlandıracak. Genç oyunculara tecrübeli isimler eşlik edecek; Albus Dumbledore rolünde John Lithgow, Profesör McGonagall rolünde Janet McTeer ve Hagrid rolünde Nick Frost yer alacak. Projenin senaryosu Francesca Gardiner tarafından kaleme alınırken yönetmen koltuğunda ise Mark Mylod oturuyor.