HBO’dan Harry Potter hayranlarına müjde: 10 yıllık plan başlıyor

HBO’nun On Yıllık Harry Potter Stratejisi Netleşiyor

HBO’nun Harry Potter dizisi, J.K. Rowling’in yedi kitabını birebir uyarlayarak izleyiciye sunacak. Projenin yaklaşık on yıllık bir üretim döngüsüne yayılması öngörülüyor. Ancak Perrette’in çoğul ifadesi, yalnızca tek bir seriyle yetinilmeyeceğini işaret ediyor.