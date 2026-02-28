Yeni dizinin 2027’nin ilk aylarında ekrana gelmesi planlansa da, HBO’nun Wizarding World evrenini birden fazla yan proje ile zenginleştireceğine dair güçlü ipuçları belirdi.
HBO’dan Harry Potter hayranlarına müjde: 10 yıllık plan başlıyor
HBO, 2027 başında yayınlanacak Harry Potter dizisinin ardından Büyücülük Dünyası’nı spin-off yapımlarıyla daha da genişletme yolunda ilerliyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Warner Bros. Discovery’nin küresel yayın ve oyun operasyonlarından sorumlu yöneticisi JB Perrette, yatırımcı toplantısında HBO’nun önümüzdeki yıldan itibaren yaklaşık on yıl sürecek Harry Potter markalı dizilere güvendiğini dile getirdi.
Perrette’in “Harry Potter-branded series” vurgusu, ana uyarlamanın yanı sıra ek yapımların da geliştirileceğini düşündürüyor.
Perrette sözlerine şöyle devam etti: “Yaptığımız her şeyin merkezinde yer alan güçlenen bir içerik takvimine dair güçlü bir görünürlüğe sahibiz.”
HBO’nun On Yıllık Harry Potter Stratejisi Netleşiyor
HBO’nun Harry Potter dizisi, J.K. Rowling’in yedi kitabını birebir uyarlayarak izleyiciye sunacak. Projenin yaklaşık on yıllık bir üretim döngüsüne yayılması öngörülüyor. Ancak Perrette’in çoğul ifadesi, yalnızca tek bir seriyle yetinilmeyeceğini işaret ediyor.
Ocak 2024’te basına yansıyan bilgilere göre HBO, Harry Potter evreninden birden fazla konsept geliştirme ihtimaline sıcak bakıyor. Bu da aynı evrende farklı dizilerin gelebileceği anlamına geliyor.
Warner Bros.’un gündemindeki potansiyel yan hikayeler arasında “Harry Potter and the Cursed Child” uyarlaması, Voldemort odaklı bir prequel ve evreni farklı yönlerden ele alan yeni fikirler yer alıyor.
Oyun Dünyasında da Beklentiler Yüksek
Warner Bros. Discovery’de küresel yayın ve oyun birimlerini yöneten JB Perrette, 2025’in yeniden yapılanma yılı olduğunu, asıl etkilerin ise 2027-2028’de en büyük markalarla geri dönüşte görüleceğini belirtti.
Herhangi bir isim vermese de açıklamalar, Hogwarts Legacy’nin devam oyunuyla ilişkilendirilebilecek nitelik taşıyor.
Perrette, “2025 yılı, stüdyoların çok geniş bir yelpazede ve çok fazla fikrî mülkiyetin peşinden gitmesi nedeniyle dikkatinin dağıldığı bir dönemin ardından bir yeniden yapılanma yılıydı. Asıl sonuçları 2027–2028’de, en büyük markalarımıza geri döndüğümüzde görmeye başlayacağız,” dedi.
2001-2011 arası sekiz filmlik serinin ardından Warner Bros., evreni Fantastic Beasts filmleriyle genişletmişti. 2016’da başlayan seri, 2018 ve 2022’deki devam filmleriyle sürdü ancak hem eleştiri hem de gişe performansı beklentilerin gerisinde kaldı.