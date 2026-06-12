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Kampanya, dizinin yaklaşan gelişmeleri öncesinde izleyicilere hikâyeyi yeniden takip etme veya seriye ilk kez başlama imkânı sunuyor. HBO Max'in duyurusunda, "22 Haziran'da savaşın ateşi her yeri sarmadan" ifadesiyle dizide yaşanacak büyük çatışmalara gönderme yapıldı.

House of the Dragon, Game of Thrones evreninde geçen hikâyesi ve Targaryen Hanedanı'ndaki güç mücadelesini konu alan anlatısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Kampanya kapsamında sunulan indirimden yararlanmak isteyen kullanıcılar, 22 Haziran tarihine kadar HBO Max üzerinden ilk iki sezonu avantajlı koşullarla izleyebilecek.