Kaynak: İHA

Reyhanlı Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin talebi doğrultusunda, dernek bünyesinde bulunan engelli kadınlara yönelik kuaför hizmeti verildi. Çalışma kapsamında kadınların kişisel bakım ihtiyaçları karşılandı.

HBB ekipleri tarafından 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana 5 bin 835 engelli, yaşlı ve dezavantajlı vatandaşa berber ve kuaför hizmeti sunulduğu bildirildi.

HBB’nin, özellikle yaşlı ve engelli vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal hayata daha aktif katılımlarını desteklemek amacıyla hizmetlerini sürdüreceği belirtildi.