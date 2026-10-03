Kaynak: İHA

İskenderun Anıt Alanı’nda hizmete alınan iletişim noktasının ardından Antakya Vali Ürgen Alanı’nda da HBB İletişim Noktası hizmet vermeye başladı.

İletişim noktalarında vatandaşların talep, şikayet ve önerileri kayıt altına alınarak ilgili belediye birimlerine iletiliyor. Çalışmayla birlikte vatandaşlardan gelen başvuruların takip edilmesi ve taleplerin ilgili birimler tarafından değerlendirilmesi amaçlanıyor.

İletişim noktalarında kenti ziyaret eden vatandaşlara da Hatay’ın tarihi, kültürel ve turistik değerleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor. Ayrıca HBB’nin kent genelinde yürüttüğü hizmet ve çalışmalar hakkında bilgi veriliyor.

İLETİŞİM NOKTALARINDA ÇEVRE DOSTU UYGULAMALAR

Vatandaşların erişimini kolaylaştırmak amacıyla engelli rampalarının bulunduğu iletişim noktalarında çevre dostu uygulamalara da yer veriliyor. Alanların enerji ihtiyacının bir bölümünün güneş enerjisinden karşılanmasını sağlayan sistemin yanı sıra yağmur suyunun toplanmasına yönelik sistem de bulunuyor.

HBB yetkilileri, iletişim noktalarının vatandaşlardan gelen taleplerin ilgili birimlere aktarılmasında ve hizmet kalitesinin artırılmasında rol oynadığını belirtti. Vatandaşların belediye hizmetleriyle ilgili talep, şikayet ve önerilerini iletişim noktalarının yanı sıra "Alo 153 Beyaz Masa" çağrı merkezi üzerinden de ilgili birimlere ulaştırabileceği bildirildi.