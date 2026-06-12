Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu: LGS öncesi: Dualar gelecek için edildi

Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu: LGS öncesi: Dualar gelecek için edildi

Şanlıurfa'da LGS öncesi moral depolamak isteyen öğrenciler ve aileleri, tarihi Balıklıgöl ile Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaraya akın ederek namaz kıldı, balıklara yem atıp başarı için dua etti.

Kaynak: DHA
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Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu: LGS öncesi: Dualar gelecek için edildi - Resim: 1

Şanlıurfa’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde moral depolamak isteyen öğrenciler ve aileleri, kentin simgesi Balıklıgöl ile Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarada dua etti, bölgede yoğunluk oluştu.

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Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu: LGS öncesi: Dualar gelecek için edildi - Resim: 2

Şanlıurfa'da hafta sonu yapılacak LGS sınavı öncesi öğrencileri, sınav heyecanı sardı.

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Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu: LGS öncesi: Dualar gelecek için edildi - Resim: 3

Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrencilerden bazıları, sınav öncesinde Balıklıgöl'e giderek namaz kılıp dua etti.

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Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu: LGS öncesi: Dualar gelecek için edildi - Resim: 4

Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaranın önünde ve içerisinde dua eden öğrenciler, daha sonra balıklara yem attı.

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Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu: LGS öncesi: Dualar gelecek için edildi - Resim: 5

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman Balıklıgöl'de kuyruklar oluştu. Uzun süre ders çalışarak sınava hazırlandıklarını belirten öğrenciler, Hazreti İbrahim'in makamında hayırlı bir sonuç için dua ettiklerini söyledi.

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Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu: LGS öncesi: Dualar gelecek için edildi - Resim: 6

Sınavlarının iyi geçmesini temenni eden öğrenciler, emeklerinin karşılığını almak istediklerini ifade etti.

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Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu: LGS öncesi: Dualar gelecek için edildi - Resim: 7
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Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu: LGS öncesi: Dualar gelecek için edildi - Resim: 8
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Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu: LGS öncesi: Dualar gelecek için edildi - Resim: 9
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Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu: LGS öncesi: Dualar gelecek için edildi - Resim: 10
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Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu: LGS öncesi: Dualar gelecek için edildi - Resim: 11
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Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu: LGS öncesi: Dualar gelecek için edildi - Resim: 12
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