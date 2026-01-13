Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ziyaret ettiği vatandaşlara, Bilecik Belediyesi aşevinde hazırlanan yemekleri ikram ederek, sohbet etti.

Vatandaşların talep ve görüşlerini de dinleyen Başkan Subaşı, yemeklerin lezzetli olup olmadığını sordu, diğer isteklerini dinledi.

Bilecik Belediyesi’nin her zaman başta yaşlılar ve ihtiyaç sahibi olmak üzere herkesin yanında olduğunu hatırlatan Başkan Subaşı, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceklerini söyledi.

Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan yüzlerce kişilik sıcak yemeğin ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edildiğini hatırlatan Başkan Subaşı: ’’Arkadaşlarımız günlük çalışmaları kapsamında hazırlanan sıcak yemekleri adreslerindeki vatandaşlarımıza teslim ediyor. Bu kez bizler bu görevi üstlendik ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek, sohbet etmek, güzel dualarını almak istedik. Ayrıca bizlerden isteklerinin olup olmadığını kendilerinden dinledik’’ ifadelerini kullandı.

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıllardan bu yana öğrenciler için kahvaltılık içeren beslenme çantası projesinin de sürdüğünü kaydeden Başkan Subaşı, ‘’Bilecik Belediyesi olarak geçtiğimiz yıllardan bu yana Beslenme Çantası projemizi de öğrencilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu projemiz kapsamında da 100’e yakın öğrencimize hazırlanan beslenme çantalarını da arkadaşlarımız her gün evlerine teslim ediyor. Özellikle kış mevsiminde vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak onların yanında olmak bizleri ayrıca mutlu ediyor.’’ İfadelerini kullandı.