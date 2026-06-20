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Kaynak: İHA

Kars genelinde aniden bastıran olumsuz hava koşulları, günlük yaşamda aksamalara neden oldu. Özellikle Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde etkisini gösteren fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, çevre sakinlerine zor anlar yaşattı.

İlçe merkezlerinde yaklaşık 15 dakika boyunca aralıksız yağan dolu, cadde ve sokakları tamamen beyaza bürüdü. Aniden bastıran yağışın ardından ortaya çıkan ve kışı aratmayan manzaralar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

Meteoroloji verilerine göre, Kars ve çevresindeki yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.