Kaynak: Haber Merkezi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, "Haziran 2026 İş Cinayeti Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı. Ülke genelindeki güvencesiz çalışma koşullarının ve yetersiz denetim mekanizmalarının yol açtığı acı tablo, yayımlanan güncel verilerle bir kez daha gözler önüne serildi.

BİR AYDA 228 EMEKÇİ YAŞAMINDAN KOPTU

Açıklanan verilere göre, haziran ayında Türkiye genelinde yaşanan iş kazalarında toplam 228 işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden çalışanların işçilerden 218’inin erkek, 10’unun ise kadın olduğu tabloya yansıdı. Hazırlanan raporda, çocuk ve göçmen statüsündeki işçi ölümlerine dair veriler de dikkat çekti. Buna göre, geçtiğimiz ay 6 çocuk işçi ile 14 sığınmacı/göçmen çalışan mesai sırasında can verdi.

TARIM VE İNŞAAT SEKTÖRÜ İLK SIRADA

İş kollarındaki can kayıpları mercek altına alındığında, güvencesiz istihdamın yoğunlaştığı iki ana sektör öne çıktı. İş kazalarının sektörel dağılımına bakıldığında, en fazla can kaybının tarım ve inşaat alanlarında yaşandığı görülüyor. Haziran ayında hem tarım ve orman iş kolunda hem de inşaat ve yol sektöründe 54'er emekçi yaşamını yitirdi. Bu sektörleri sırasıyla 24 vefatla taşımacılık, 19 vefatla metal ve 14 vefatla belediye ile genel işler takip etti.

EN SIK KARŞILAŞILAN ÖLÜM NEDENLERİ İHMALLER ZİNCİRİ

İş kazalarındaki can kayıplarının arkasındaki başlıca sebepler incelendiğinde, önlenebilir ihmallerin ağırlıkta olduğu tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin yüzde 24'ünün ezilme, yüzde 15'inin yüksekten düşme ve diğer bir yüzde 15'lik kesimin ise trafik ya da servis kazası neticesinde vefat ettiği raporda belirtildi.

EN FAZLA CAN KAYBI İSTANBUL'DA YAŞANDI

İş kazası sonucu gerçekleşen vefatların şehirlere göre dağılımında, sanayileşmenin ve nüfus oranının en yüksek olduğu İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'da 26 emekçi iş kazalarında can verirken, megakenti 11 ölümle Bursa takip etti. Kütahya ile Şanlıurfa'da 9'ar, Antalya ve Samsun'da ise 7'şer işçi mesai esnasında canından oldu.