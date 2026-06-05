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İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Muammer Erol’un başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısına, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Sahil Güvenlik 97. Bot Komutanı Üsteğmen Miralay Tolga Akalp, İl Göç İdaresi Müdürü Ferruh Dibiç, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri katıldı.



İlimizin trafik güvenliğinin, yaşanan trafik kazalarının ve trafik kazalarının azaltılmasına yönelik çalışma ve eğitim faaliyetlerinin ele alındığı İl Güvenlik Asayiş ve Koordinasyon Toplantısında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından sunum yapılarak, bilgilendirmede bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri yaptıkları sunumda; 2025 yılı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda yaşanan trafik kazaları ile 2026 yılı Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda yaşanan trafik kazalarının mukayeseli değerlendirmeleri, gerçekleştirilen genel trafik denetimleri, motosikletlerin karıştığı kaza istatistikleri, trafik kazalarını azaltmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri, motosiklet ve kuryelerin karıştığı kazaları önlemeye yönelik çalışmalar hakkında Vali Muammer Erol ve toplantıya katılanlara detaylı bilgiler verildi.

Ordu’da meydana gelen her 2 kazadan 1’inin motosikletlerin karıştığı kazalar olduğun vurgulayan yetkililer, trafik kazalarının azaltılması için hız denetimlerine ve motosiklet denetimlerine ağırlık verildiğini ifade ettiler.