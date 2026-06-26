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Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile yapısını güçlendirmek ve nüfus artışını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği doğum yardımı ödemelerini hız kesmeden sürdürüyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

2025 Yılı İtibarıyla Destek Miktarları Güncellendi

Bakan Göktaş, "2025 Aile Yılı" vizyonu kapsamında doğum yardımı tutarlarının artırıldığını hatırlattı. Yapılan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025 tarihinden sonra dünyaya gelen:

İlk çocuk için: 5 bin TL tutarında tek seferlik,

İkinci çocuk için: Aylık 1.500 TL,

Üçüncü ve sonraki çocuklar için: Aylık 5 bin TL düzenli destek sağlanıyor.

BUGÜNE KADAR 20,1 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Doğum yardımı uygulaması kapsamında şimdiye kadar 1 milyon 99 bin 185 annenin hesabına toplamda 20,1 milyar liralık dev bir kaynak aktarıldı.

Projeden bugüne kadar faydalanan toplam çocuk sayısı ise 1 milyon 120 bin 990’a ulaştı. Bu çocukların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Birinci çocuk: 466 bin 825

İkinci çocuk: 344 bin 139

Üçüncü ve üzeri çocuk: 310 bin 26

Ayrıca hak sahiplerinin 25 bin 401'inin ikiz veya daha fazla çoğul gebelik sahibi olduğu, toplamda iki, üç ve üzeri 654 bin 165 çocuk için ise düzenli ödemelerin devam ettiği vurgulandı.

ÖDEMELER 5 YAŞINA KADAR HALKBANK ARACILIĞIYLA YAPILIYOR

Bakanlık olarak sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla aileleri güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Göktaş, ödemelerin Halkbank aracılığıyla hesaplara geçirildiğini ve çocuklar 5 yaşını doldurana kadar kesintisiz bir şekilde süreceğini ifade etti.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı almak isteyen aileler, başvurularını kolayca dijital kanallar üzerinden gerçekleştirebiliyor. Başvurular, e-Devlet kapısı veya Bakanlığın "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden kabul ediliyor. Başvuru süreci onaylanan vatandaşlar, ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığı bilgisini yine aynı mobil uygulama üzerinden anlık olarak takip edebiliyor.