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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği iki devlet tahvili ihalesiyle 101 milyar 671,4 milyon lira borçlandı.

İhalelerde 3 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvili ile 4 yıl vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İLK İHALEDE DÖNEMSEL FAİZ YÜZDE 20,87

İlk ihalede 3 yıl (1232 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 20,87 olarak gerçekleşti. Nominal teklif tutarı 17 milyar 253 milyon lira olurken, nominal satış 5 milyar 3 milyon lira, net satış ise 4 milyar 911,4 milyon lira oldu.

Kamudan teklif gelmeyen ihalede piyasa yapıcılarından 16 milyar 914 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar 500 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

İKİNCİ İHALEDE 96 MİLYAR 760 MİLYON LİRALIK SATIŞ

İkinci ihalede ise 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Bu ihalede dönemsel faiz yüzde 20,46 oldu. Nominal teklif 128 milyar 932,1 milyon liraya ulaşırken, nominal satış 32 milyar 323,1 milyon lira, net satış 33 milyar 160 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 100 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından ise 109 milyar 523,4 milyon liralık teklif alınırken, bu kesime 55 milyar liralık satış yapıldı.

HAZİNE İKİ İHALEYLE 101,7 MİLYAR LİRA BORÇLANDI

Gerçekleştirilen iki ihale sonucunda Hazine'nin toplam borçlanması 101 milyar 671,4 milyon lira oldu.