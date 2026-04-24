Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan mart ayı verileri, merkezî yönetim borç stokunun büyüme hızında belirgin bir yavaşlama olduğunu ortaya koydu. 2026 yılının ilk çeyreğinde borç stoku, önceki dönemlere kıyasla daha düşük bir ivmeyle artış gösterdi.

BORÇ STOKU 14 TRİLYON 446,9 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Dünya gazetesinden Naki Bakır'ın haberine göre; Mart ayı itibarıyla merkezî yönetim borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 0,4 gibi sınırlı bir artışla 14 trilyon 446,9 milyar liraya ulaştı. 2026’nın ilk üç aylık dönemindeki toplam artış ise yüzde 5,7 (784,8 milyar TL) olarak kayıtlara geçti.

Çeyrek bazlı büyüme performansına bakıldığında, borçlanma ivmesindeki düşüş dikkat çekiyor. Ocak ayında yüzde 4,4 artış, şubatta yüzde 0,9 ve martta 0,4 artış kaydetti.

Yılın ilk çeyreğinde iç borçlanma, dış borçlanmaya göre daha yüksek bir artış sergiledi. İç borç stoku yüzde 6,4 artışla 8 trilyon 671,3 milyar TL'ye geldi. Dış borç stoku kur farkı etkileri dahil yüzde 4,8 artışla 5 trilyon 775,6 milyar TL (TL karşılığı) oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde toplam stok içindeki payı yüzde 54,4 olan dövizli borçlar, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 52,3 seviyesine geriledi. Bu düşüş, borç yapısında Türk Lirası'nın ağırlığının kısmen arttığını gösteriyor.

YILLIK DEĞİŞİM: 4,2 TRİLYON LİRALIK ARTIŞ

Son bir yıllık (Mart 2025 - Mart 2026) dönem incelendiğinde, toplam borç stokunun yüzde 40,7 oranında (4 trilyon 175,8 milyar TL) büyüdüğü görülüyor. Bu süreçte en dikkat çekici artış kalemleri; dövize dayalı iç borç yüzde 67,5 artış, TL cinsi iç borç yüzde 47 artış ve dış borç (TL Karşılığı) yüzde 27,8 artış oldu.

BÜYÜME İVMESİ HIZ KESİYOR

2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 13,1 ile zirve yapan borç stoku artış hızı, ekonomi yönetiminin adımlarıyla birlikte son iki çeyrektir tek haneli rakamlarda seyrediyor.