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Kaynak: AA

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, söz konusu kira sertifikası 2 yıl (728 gün) vadeli olacak ve yatırımcılara 6 ayda bir kira ödemesi sağlayacak.

DOĞRUDAN SATIŞ YÖNTEMİ UYGULANACAK

İhraç, doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bu yöntemle yatırımcılar, belirlenen koşullar çerçevesinde kira sertifikasına doğrudan erişim sağlayabilecek.

Hazine’nin bu adımı, iç borçlanma stratejisi kapsamında finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve yatırımcılara alternatif araçlar sunma politikası çerçevesinde atılıyor.