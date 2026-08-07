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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre gelecek hafta piyasaya yönelik önemli adımlar atacak. Program kapsamında 3 yeniden ihraç ve 1 doğrudan satış gerçekleştirilecek.

10 AĞUSTOS’TA İKİ İŞLEM BİRDEN

10 Ağustos Pazartesi günü:

2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak

2 yıl (728 gün) vadeli, TLREFK’ye (Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranı) endeksli kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle yatırımcıya sunulacak

11 Ağustos’ta iki ihraç daha

11 Ağustos Salı günü ise:

6 ay (182 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek

5 yıl (1708 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

PİYASALAR YAKINDAN TAKİP EDECEK

Açıklanan ihraç takvimi, iç borçlanma stratejisi açısından kritik önem taşırken, yatırımcıların ilgisinin özellikle tahvil faizleri ve talep seviyesine göre şekillenmesi bekleniyor.