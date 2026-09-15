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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde toplam 117 milyar 898,4 milyon liralık borçlanmaya gitti.

İlk ihalede 5 yıl (1673 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

5 YIL VADELİ TAHVİLDE FAİZ YÜZDE 38,73

İhalede basit faiz yüzde 35,57, bileşik faiz ise yüzde 38,73 olarak gerçekleşti.

Nominal teklif tutarının 29 milyar 102 milyon liraya ulaştığı ihalede, 21 milyar 912 milyon liralık nominal satış yapıldı. Net satış tutarı ise 23 milyar 700,8 milyon lira oldu.

Kamu kuruluşlarından gelen 15 milyar 250 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 44 milyar 916 milyon liralık teklif alındı. Bu kesime 27 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

8 YIL VADELİ TAHVİLDE BİLEŞİK FAİZ YÜZDE 35,19

İkinci ihalede ise 8 yıl (2933 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Bu ihalede basit faiz yüzde 32,54, bileşik faiz yüzde 35,19 oldu.

Nominal teklif tutarı 34 milyar 490 milyon liraya ulaşırken, nominal satış 25 milyar 310 milyon lira, net satış ise 24 milyar 947,6 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu kuruluşlarının 5 milyar liralık teklifinin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından gelen 36 milyar 832 milyon liralık teklifin 22 milyar liralık kısmına satış yapıldı.

TOPLAM BORÇLANMA 117,9 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Hazine, bugün düzenlediği iki tahvil ihalesi sonucunda toplam 117 milyar 898,4 milyon lira borçlanmış oldu.