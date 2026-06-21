Kaynak: ANKA

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen ve hedeflenen yolcu kapasitesine ulaşamamasıyla sık sık gündeme gelen Zafer Havalimanı'nın 2026 yılı ilk 5 aylık yolcu ve maliyet verilerini kamuoyuyla paylaştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) istatistiklerine dayandırılan tablo, garanti edilen yolcu sayısı ile gerçekleşen uçuşlar arasındaki uçurumun büyümeye devam ettiğini gösteriyor.

MİLYONLUK GARANTİ FATURASI

Sözleşme gereği yalnızca "giden yolcu" sayısının garanti ödemelerinde baz alındığına dikkat çeken Yavuzyılmaz'ın paylaştığı verilere göre, 2026'nın ilk beş ayında garanti edilen giden yolcu sayısı 549 bin 55 iken, gerçekleşen giden yolcu sayısı yalnızca 17 bin 766 seviyesinde kaldı. Aradaki 531 bin 289 kişilik eksik yolcu farkı, hedefte yüzde 96,76 gibi oldukça yüksek bir hata payı oluşturdu. Bu tablonun sonucunda Hazine'nin işletmeci şirkete yapması gereken garanti ödemesinin 2 milyon 891 bin 632 avroyu, yani güncel kurla yaklaşık 155 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Ayrıca söz konusu beş aylık dönemde havalimanını kullanan gelen ve giden toplam yolcu sayısının 35 bin 533 olduğu, ancak garanti faturasının sadece giden yolcular üzerinden kesildiği vurgulandı.

"15. KEZ KAMU ZARARI ŞAMPİYONU"

Zafer Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana zarar ettiğini savunan Yavuzyılmaz, havalimanının 15. hizmet yılında da üst üste "kamu zararı şampiyonu" unvanını koruduğunu belirtti. Ortaya çıkan devasa mali tabloyu sert sözlerle eleştiren Milletvekili, bu durumu yandaşa çekilen peşkeşin faturasını vatandaşa ödetmek olarak nitelendirdi.

2044 YILINA KADAR ÇARPICI BİLANÇO

Yavuzyılmaz'ın açıklamalarında projenin uzun vadeli maliyetine ilişkin öngörüler de dikkat çekti. Toplam yapım maliyeti sadece 50 milyon avro olan bu havalimanının, kamuya devredileceği 2044 yılına kadar şirkete kazandıracağı garanti ödemesi tutarının 208 milyon avroya ulaşacağı iddia edildi.