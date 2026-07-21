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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki ayrı ihaleyle toplam 95 milyar 335 milyon lira borçlanmaya gitti.

İLK İHALEDE 7 AY VADELİ BONO

İlk ihalede, 7 ay (203 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı.

Basit faiz: Yüzde 38,25

Bileşik faiz: Yüzde 41,44

Nominal satış: 52 milyar 688,9 milyon lira

Net satış: 43 milyar 425,3 milyon lira

İhalede nominal teklif 90 milyar 138,2 milyon lira olurken, kamudan gelen 11,4 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı.

Piyasa yapıcılarından gelen 12 milyar 19,8 milyon liralık teklifin ise 6 milyar liralık kısmına satış yapıldı.

İKİNCİ İHALEDE 2 YIL VADELİ TAHVİL

İkinci ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,4 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Basit faiz: Yüzde 38,32

Bileşik faiz: Yüzde 41,99

Nominal satış: 22 milyar 694,5 milyon lira

Net satış: 25 milyar 109,8 milyon lira

Bu ihalede nominal teklif 41 milyar 666,9 milyon lira oldu. Kamudan gelen 3,4 milyar liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarına 6 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

TOPLAM BORÇLANMA 95,3 MİLYAR LİRA

Böylece Hazine, gün içinde gerçekleştirdiği iki ihaleyle toplamda 95 milyar 335,1 milyon lira borçlanmış oldu.

TALEP GÜÇLÜ KALDI

İhalelere gelen yüksek teklif miktarları, yatırımcı talebinin güçlü seyrini sürdürdüğünü ortaya koydu.