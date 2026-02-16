Bakanlık ilk olarak 2 yıl (602 gün) vadeli, altı ayda bir yüzde 18,39 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz oranı yüzde 33,28, bileşik faiz oranı ise yüzde 36,05 olarak gerçekleşti.

Nominal teklif tutarı 71 milyar 691,7 milyon lira seviyesine ulaşırken, nominal satış 26 milyar 782 milyon lira, net satış miktarı 31 milyar 232,8 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 18,03 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından alınan 36 milyar 784,1 milyon liralık tekliften ise 18 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

İkinci ihalede 5 yıl (1785 gün) vadeli, altı ayda bir yüzde 2,65 reel kupon ödemeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. Bu ihalede reel basit faiz yüzde 5,3, reel bileşik faiz yüzde 5,37 olarak oluştu.

Nominal teklif 6 milyar 209,7 milyon lira düzeyindeyken, nominal satış 4 milyar 320,2 milyon lira, net satış 4 milyar 386,7 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 7,5 milyar liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından alınan 1 milyar 696 milyon liralık tekliften 850 milyon liralık satış yapıldı.

Böylelikle Hazine, iki tahvil ihracıyla toplamda 79 milyar 999,5 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.