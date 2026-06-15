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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuponsuz hazine bonosu ve devlet tahvili ihraçlarıyla toplam 104 milyar 72,2 milyon lira borçlandı.

8 AYLIK BONOYA YOĞUN TALEP

İlk ihalede, 8 ay (238 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosunun ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 39,71, bileşik faiz ise yüzde 42,33 olarak hesaplandı.

Toplam nominal teklifin 92 milyar 542,4 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 27 milyar 366,6 milyon lira, net satış ise 21 milyar 726 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 24 milyar 150 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından gelen 58 milyar 200,2 milyon liralık teklif karşılığında bu kesime 26 milyar liralık satış gerçekleştirildi.

2 YILLIK TAHVİLDE YENİDEN İHRAÇ

İkinci ihalede, 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,40 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

Bu ihalede basit faiz yüzde 38,27, bileşik faiz yüzde 41,93 olarak belirlendi. Nominal teklifin 22 milyar 769 milyon liraya ulaştığı ihalede, nominal satış 7 milyar 97 milyon lira, net satış ise 7 milyar 596,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 20 milyar 600 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından gelen 8 milyar 324,9 milyon liralık teklifin 4 milyar liralık kısmı değerlendirildi.

TOPLAM BORÇLANMA 104 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Gerçekleştirilen iki ihale sonucunda Hazine’nin toplam borçlanması 104 milyar 72,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.