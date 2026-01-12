Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki yeni tahvil ihalesine çıkacak. İlk ihale, 4 yıllık vadeli ve altı ayda bir kupon ödemeli TLREF endeksli tahvil olacak. Bu tahvilin ilk kupon ödemesi dönemsel yüzde 18,7 (basit yüzde 37) seviyesinde gerçekleşecek.

İkinci ihale ise 10 yıllık tahvilin yeniden ihracı niteliğinde olup, uzun vadeli yatırımların faiz hareketlerine duyarlılığı nedeniyle dikkat çekiyor.

Yatırımcılar, geçmiş ihalelerde görülen talebin bu sefer nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Bugün tahvil borsasında yüzde 27,58 basit ve yüzde 29,48 bileşik faizle işlem gören 10 yıllık tahvil, özellikle yabancı yatırımcıların radarında yer alıyor.

'YATIRIMCILARIN KARARLARINI ETKİLEYECEK'

Portföy yöneticisi Murat Aysan, yakın zamanda gerçekleştirilen 5 ve 2 yıllık ihalelerdeki güçlü talebin yarınki ihalelere de yansımasının beklendiğini vurguladı. Aysan, "Uzun vadeli tahvillerin faiz dalgalanmalarına karşı hassasiyeti, yatırımcıların kararlarını etkileyecek ana faktörlerden biri" dedi.

Murat Aysan

Yabancı yatırımcıların ilgisi, tahvilin mevcut piyasa koşullarındaki performansı ile pekişiyor. Aysan'a göre, bu ihaleler Hazine'nin iç borçlanma stratejisinde kritik bir rol oynayacak.

OCAK AYI BORÇLANMA BİLANÇOSU

Hazine, ocak ayında bugüne kadar 245 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirdi. Yarınki iki ihalenin ardından geriye yalnızca 1 yıllık altın cinsi borçlanma kalacak. Ocak ayı toplam iç borçlanma hedefi ise 487,7 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Öte yandan, bu ay 27 ton altın karşılığı tahvil itfası bulunuyor. Murat Aysan, bu itfanın aynen karşılanması durumunda yarınki ihalelerde toplam satışın yaklaşık 70 milyar TL civarında olabileceğini belirtti. Ancak Hazine'nin piyasa koşullarına göre hedefin üzerinde borçlanmaya gidebileceğini veya altın cinsi borçlanmayı azaltabileceğini ifade etti.