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Kaynak: AA

Bakanlığın yayımladığı duyuruya göre, 12 Haziran valörlü ve 9 Haziran 2028 itfa tarihli altın tahvili ihracı gerçekleştirildi. Söz konusu tahvil, 6 ayda bir yüzde 0,42 kupon ödemesi sunarken, toplamda 1981 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı olarak ihraç edildi.

Aynı kapsamda, yine 12 Haziran valörlü ve 9 Haziran 2028 itfa tarihli altına dayalı kira sertifikası ihracı da yapıldı. Bu sertifikada da yatırımcılara 6 ayda bir yüzde 0,42 oranında kira getirisi sağlanacak. İhraç tutarı ise 8 bin 793 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı olarak kaydedildi.

Gerçekleştirilen ihraçlarla birlikte Hazine, yatırımcılara altın bazlı alternatif finansman araçları sunmayı sürdürürken, aynı zamanda yurt içi tasarrufların finansal sisteme kazandırılmasını hedefliyor.