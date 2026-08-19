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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma takvimi kapsamında yarın iki doğrudan satış gerçekleştirecek. Programda ABD doları cinsi devlet tahvili ile ABD doları cinsi kira sertifikası yer alıyor.

İKİ SATIŞ AYNI GÜN YAPILACAK

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 20 Ağustos Perşembe günü 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün yine 1 yıl (364 gün) vadeli ABD doları cinsi kira sertifikası da doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.

DOLAR CİNSİ TAHVİLDE 6 AYDA BİR KUPON ÖDEMESİ

Doğrudan satış kapsamında ihraç edilecek ABD doları cinsi devlet tahvilinin vadesi 364 gün olacak. Tahvilde kupon ödemeleri 6 ayda bir gerçekleştirilecek.

KİRA SERTİFİKASINDA DA VADE 364 GÜN

Hazine'nin aynı gün gerçekleştireceği ikinci doğrudan satış ise ABD doları cinsi kira sertifikası olacak.

Kira sertifikasının vadesi de 364 gün olarak belirlenirken, kira ödemelerinin 6 ayda bir yapılması planlanıyor. Böylece Hazine, yarın dolar cinsi iki farklı borçlanma aracını doğrudan satış yöntemiyle piyasaya sunacak.