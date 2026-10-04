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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Bakanlık ayrıca 1 altın tahvili ile 2 kira sertifikasını doğrudan satış yöntemiyle sunacak.

2 DEVLET TAHVİLİ YENİDEN İHRAÇ EDİLECEK

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin de yeniden ihracı yapılacak.

ALTIN TAHVİLİ DOĞRUDAN SATILACAK

Hazine tarafından 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek.

2 kira sertifikası için doğrudan satış

Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra TLREFK'ye endeksli kira sertifikası da doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.