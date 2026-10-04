Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Bakanlık ayrıca 1 altın tahvili ile 2 kira sertifikasını doğrudan satış yöntemiyle sunacak.
2 DEVLET TAHVİLİ YENİDEN İHRAÇ EDİLECEK
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarın 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin de yeniden ihracı yapılacak.
ALTIN TAHVİLİ DOĞRUDAN SATILACAK
Hazine tarafından 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek.
2 kira sertifikası için doğrudan satış
Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Bunun yanı sıra TLREFK'ye endeksli kira sertifikası da doğrudan satış yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.