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Kaynak: AA / DHA / İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 3 Temmuz 2026 valörlü ve 30 Haziran 2028 itfa tarihli yeni bir altın tahvili ihracı gerçekleştirildi.

İhraç kapsamında, 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli olmak üzere 2 bin 414 kilogram altın karşılığı altın tahvili yatırımcıların kullanımına sunuldu.

ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI DA İHRAÇ EDİLDİ

Bakanlık, aynı tarihlerde ikinci bir işlem olarak altına dayalı kira sertifikası ihracını da tamamladı.

Doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilen ihraçta, 3 Temmuz 2026 valörlü, 30 Haziran 2028 itfa tarihli ve 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli olmak üzere 5 bin 363 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç edildi.

TOPLAM 7 BİN 777 KİLOGRAM ALTIN KARŞILIĞI İHRAÇ

Gerçekleştirilen iki işlem birlikte değerlendirildiğinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı toplam 7 bin 777 kilogram altın karşılığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiş oldu.

Altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikaları, fiziki altınların finansal sisteme kazandırılmasını amaçlayan yatırım araçları arasında yer alırken, yatırımcılara belirli dönemlerde getiri imkânı sunuyor.