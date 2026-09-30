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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku 30 Haziran itibarıyla 16 trilyon 273 milyar lira olarak gerçekleşti.

Genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı yüzde 22,3

AB tanımlı genel yönetim borç stokunun milli gelire oranı yüzde 22,3 olarak kaydedildi.

KAMU NET BORÇ STOKU 10 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Kamu net borç stoku ise 10 trilyon 46 milyar lira olarak hesaplandı.

Kamu net borç stokunun milli gelire oranı yüzde 13,8 oldu.

Hazine garantili dış borç stoku 21,6 milyar dolar

Hazine garantili dış borç stoku ise 30 Haziran itibarıyla 21,6 milyar dolar olarak tespit edildi.