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Kaynak: AA

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen sukuk ihracında kira oranı yüzde 6,7, getiri oranı ise yüzde 6,75 olarak belirlendi. İhraçtan elde edilen kaynağın 2 Temmuz tarihinde Hazine hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Açıklamada, ihraç işlemine 100'den fazla yatırımcının yoğun ilgi gösterdiği ve toplam talebin ihraç tutarının 2,5 katını aştığı vurgulandı.

Yatırımcı dağılımına ilişkin verilen bilgilere göre, kira sertifikalarının yüzde 65'i Orta Doğu'daki yatırımcılara tahsis edilirken, yüzde 20'si Birleşik Krallık, yüzde 9'u ABD, yüzde 4'ü diğer Avrupa ülkeleri, kalan yüzde 2'lik bölüm ise Türkiye ve diğer ülkelerdeki yatırımcılar tarafından satın alındı.

Bakanlık ayrıca, söz konusu sukuk ihracıyla birlikte 2026 yılı içinde uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan toplam finansmanın 10,7 milyar dolara ulaştığını açıkladı.