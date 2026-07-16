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Bilecik / Cem Çevik / Yeniçağ



Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, hazine taşınmazlarının satışıyla ilgili başvuru ve ödeme sürelerinin uzatılmasına ilişkin muhtarlıklara yazılı bilgilendirme gönderdi.

İl Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, 22 Mayıs 2026 tarihli ve 33261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7579 sayılı Kanun kapsamında önemli süre uzatımlarının yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Düzenleme kapsamında; Hazineye ait tarım arazilerinin satışı, 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar, Hazineye ait mücavir içi ve mücavir dışı tarım arazileri ile imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınan Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru, ödeme ve taksitlendirme sürelerinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Yazıda, süresi içinde başvuru yapmayan hak sahiplerinin başvurularını, kendilerine tebliğ edilen satış bedelini süresinde ödemeyenlerin ödemelerini ve taksitli satışlarda vadesi geçen ödemelerini yıl sonuna kadar tamamlayabilecekleri ifade edildi.

Ayrıca, hak sahipliği şartlarını taşıyan gerçek ve tüzel kişilerin başvuru işlemleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü'ne yönlendirilmesi gerektiği vurgulandı.