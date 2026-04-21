İlk ihalede, 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,40 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. Bu ihalede basit faiz yüzde 36,50, bileşik faiz ise yüzde 39,83 olarak belirlendi.

Toplam nominal teklifin 21 milyar 568 milyon liraya ulaştığı ihalede, 10 milyar 936 milyon liralık nominal satış yapılırken, net satış 11 milyar 339,5 milyon lira oldu. Kamudan gelen 15 milyar 230 milyon liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından gelen 10 milyar 250,7 milyon liralık teklifin 5 milyar liralık kısmı kabul edildi.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,63 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. Bu ihalede basit faiz yüzde 33,40, bileşik faiz yüzde 36,18 seviyesinde gerçekleşti.

Nominal teklifin 19 milyar 171,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, 11 milyar 529 milyon liralık nominal satış yapılırken, net satış 11 milyar 491,9 milyon lira olarak hesaplandı. Kamudan gelen 10 milyar liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından alınan 9 milyar 507 milyon liralık teklifin 5 milyar liralık kısmı satıldı.

Böylece Hazine, gerçekleştirdiği iki ihale sonucunda toplam 58,1 milyar liralık borçlanmaya gitmiş oldu.