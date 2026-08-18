Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansman programı kapsamında bugün iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirdi. İhalelerde toplam 79 milyar 81,6 milyon lira borçlanmaya gidildi.

İlk ihalede 4 yıl (1358 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,63 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 5,75, reel bileşik faiz ise yüzde 5,83 olarak gerçekleşti.

Nominal teklifin 640,2 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 190 milyon lira, net satış ise 204,5 milyon lira oldu.

Kamudan gelen 4 milyar liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 877 milyon liralık teklif geldi. Bu kesime 450 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

9 YIL VADELİ TAHVİLDE BİLEŞİK FAİZ YÜZDE 35,12

İkinci ihalede ise 9 yıl (3304 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15,03 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Bu ihalede basit faiz yüzde 32,49, bileşik faiz ise yüzde 35,12 oldu.

Nominal teklifin 56 milyar 635 milyon liraya ulaştığı ihalede, nominal satış 34 milyar 500 milyon lira, net satış ise 36 milyar 427,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 4 milyar liralık teklifin tamamı karşılanırken, piyasa yapıcılarından 57 milyar 382 milyon liralık teklif alındı. Bu kesime 34 milyar liralık satış yapıldı.

HAZİNE'NİN TOPLAM BORÇLANMASI 79,1 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

İki ihalenin sonucunda Hazine, toplam 79 milyar 81,6 milyon lira borçlanmış oldu.