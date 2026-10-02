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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığının gelecek haftaya ilişkin iç borç ihraç takvimi belli oldu.

Buna göre Bakanlık, gelecek hafta 4 doğrudan satış ve 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

İLK İHALELER 5 EKİM'DE YAPILACAK

Bakanlık, 5 Ekim Pazartesi günü 2 yıl (707 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvili ile 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir sabit kupon ödemeli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikası ve TLREFK'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

6 EKİM'DE İKİ TAHVİL YENİDEN İHRAÇ EDİLECEK

Hazine, 6 Ekim Salı günü ise 4 yıl (1435 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'ye endeksli devlet tahvili ile 8 yıl (2912 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

Aynı gün 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.