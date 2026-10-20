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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül tarihi itibarıyla Hazine alacak stoku verilerini resmi kanalları üzerinden duyurdu. Yayımlanan rapora göre, devletin toplam Hazine alacakları eylül ayı sonu itibarıyla 255,6 milyar lira olarak gerçekleşti.

VARLIK FONU İLK SIRADA

Alacak kalemlerinin kurumlar bazındaki dağılımı incelendiğinde, alacak stoku içindeki en büyük dilimi Türkiye Varlık Fonu (TVF) oluşturdu. Toplam alacak portföyünün 218,4 milyar liralık kısmı doğrudan Türkiye Varlık Fonu'nun borç kalemlerinden meydana geldi.

TAHSİLAT 8,5 MİLYAR LİRADA KALDI

Açıklanan raporda tahsilat verilerine de yer verildi. Söz konusu tarihe kadar geçen süreçte Hazine alacaklarından yapılan toplam tahsilat miktarının 8,5 milyar lira seviyesinde kaldığı bildirildi.