Haziran - Ağustos 2026 döneminde yapılması öngörülen kesinleşmiş iç borç itfaları ile bu itfaların dağılımı şekillendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini paylaştı.

Haziran ayında toplam 554,9 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 543,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlandı. Temmuz ayında toplam 616,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 708,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması belirlendi. Ağustos ayında toplam 595,8 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 595,8 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması açıklandı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde, 1 trilyon 767 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 848,3 milyar liralık iç borçlanma yapacak.