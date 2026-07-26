Kaynak: İHA

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü’nde meydana gelen olayda, göle açılan bir gezi teknesi kıyıdan uzaklaştıktan bir süre motor kısmından aldığı su nedeniyle battı. Teknede bulunan can yelekli biri çocuk 7 kişi büyük panik yaşarken teknenin battığını gören cankurtaranlar hızla harekete geçti.

7 KİŞİ KURTARILDI!

Can kurtaranlar jetski ile olay yerine ulaşarak suya düşen vatandaşları kurtardı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kontrolleri yapılan şahısların sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

"ÇOK ŞÜKÜR HERKES İYİ"

Hazar Gölü Tabiat Parkı işletmecisi Mehmet Bahçeci, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün Sultan Kayığıyla ada turu yapılırken, Sultan Kayığının motor tarafından su alması sebebiyle battı. Çok şükür canda bir şey yok. Kayıkta 6 yetişkin ve 1 çocuk misafirimiz vardı. Hepsi can yelekliydi. Buradaki cankurtaranlar tarafından kurtarıldılar. Tekrardan geçmiş olsun. Kayık şuan da suyun altında. Çok önemli değil, önemli olan canlardı. Onları da hızlı bir müdahaleyle kenara aldık. İki ayrı aileydi, hepsi can yelekliydi. Kayığın battığını hissettiğimizde hemen müdahaleler yapıldı. Hepsi suyun kenarına alındı. Çok şükür herkes iyi" ifadelerine yer verdi.



