Kanal D’de yayınlandığı günden bu yana her bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizi, uzun süren set arasının ardından yeniden çekimlere başladı. Aylar boyunca dizinin dönüş tarihini bekleyen izleyiciler için sevindirici haber sonunda geldi.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri haline gelen İnci Taneleri, yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Hem senaryosunu kaleme alan hem de başrolünde yer alan Yılmaz Erdoğan, güçlü hikâyesi ve derinlikli karakterleriyle dizinin bu sezon da çok konuşulacağının sinyalini veriyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR

Başrolünde Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda; Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Yasemin Baştan, Güven Kıraç ve Selim Erdoğan gibi başarılı isimler bulunuyor.

PERŞEMBE AKŞAMI İZLEYİCİLERİYLE BULUŞACAK

İnci Taneleri, üçüncü sezonuyla 29 Ocak Perşembe akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yayınlanan yeni sezon fragmanı dizinin hayranlarını şimdiden heyecanlandırırken, Hazar Ergüçlü de fragmanı “Heyecanlandım he” notuyla paylaşarak beklentiyi daha da artırdı.