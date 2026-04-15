HBO Max, yeni yerli dizisi için hazırlıklarına devam ederken, senaryosu Levent Cantek ve Gülsev Karagöz imzası taşıyan yapımın başrollerinden biri de netleşti. Buna göre Hazal Subaşı’ya, Kaan Yıldırım eşlik edecek.

Hikâye, geçirdiği bir kaza sonrası hafızasını kaybeden Zeyno’nun etrafında şekilleniyor. Ülkenin en tanınmış oyuncularından Pamir’in eşi olan Zeyno, yaşanan kazanın ardından ortaya çıkan skandal nedeniyle bir anda kendini medyanın ve kamuoyunun odağında bulur.

Dizi; ilişkiler, güç dengeleri ve görünmeyen bağlar üzerinden ilerleyen, temposu giderek artan sürükleyici bir anlatı sunmayı hedefliyor.

ARC Film tarafından hayata geçirilen ve yapımcılığını Fatih Enes Ömeroğlu’nun üstlendiği proje toplam 8 bölümden oluşacak.