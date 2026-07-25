Bozdağ Film tarafından Star TV için hazırlıkları sürdürülen "Bir Hayat Hikayesi" dizisinde oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Senaryosunu Toprak Karaoğlu ile Seda Karaoğlu'nun kaleme aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Başak Soysal oturacak. Dizinin merkezindeki "Hayat" karakteri için görüşmeler yapılan Hazal Subaşı ile prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Hazal Subaşı'nın yeni dizisi belli oldu: "Bir Hayat Hikayesi" - Resim : 1

Birsen Alruntaş'ın haberine göre, yeni projede Hazal Subaşı, yaşamını otizmli oğlu Savaş'a adayan ve onun geleceği için zorlu bir mücadele veren güçlü bir anneyi canlandıracak.

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Hikâyede Fergan ile evli olan Hayat'ın yaşamı, doktor Çağrı'nın karşısına çıkmasıyla farklı bir yöne evrilecek.

Hazal Subaşı'nın yeni dizisi belli oldu: "Bir Hayat Hikayesi" - Resim : 3

Öte yandan dizinin erkek başrolü için oyuncu arayışının devam ettiği belirtildi. Yapım ekibinin, Hayat'ın hayatında önemli bir yere sahip olacak doktor Çağrı karakterini canlandıracak isim üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

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