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Hazal Kaya ve Ali Atay, birlikte yer aldıkları bir set çalışmasında görüntülendi. Çiftin kamera karşısına geçtiği projeye ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, setten paylaşılan kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SETTEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Renkli dekorlar arasında gerçekleştirilen çekimlerde Hazal Kaya ve Ali Atay'ın set ekibiyle hazırlık yaptığı, çocuk oyuncularla birlikte kamera karşısına geçtiği görüldü.

İkilinin hangi yapım için bir araya geldiği ise şimdilik açıklanmadı.

SOSYAL MEDYADA FARKLI İDDİALAR

Setten gelen görüntülerin paylaşılmasının ardından sosyal medyada projeye ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Kullanıcılar, yeni çalışmanın bir reklam kampanyası, dijital platform projesi ya da sinema filmi olabileceğine yönelik yorumlarda bulundu.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın birlikte yer aldığı projeye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yeni çalışmanın detaylarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.