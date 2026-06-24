Olay, Kulp ilçesi kırsal Ağaçkorur Mahallesi Kom Mezrası'nda oldu. Kadri Zengin, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götürdü. Akşam saatlerinde hayvanlar geri döndü ancak Zengin'e ulaşılamadı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye Kulp Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK), AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada mezra kırsalında saat 24.00 sıralarında Kadri Zengin'in cansız bedenine ulaşıldı. Zengin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hayvanlarını otlatmaya götürmüştü, cansız bedenine ulaşıldı
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün sabah saatlerinde hayvanları otlatmaya çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Kadri Zengin'in, kırsalda cansız bedeni bulundu.
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