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Kaynak: DHA

Olay, Kulp ilçesi kırsal Ağaçkorur Mahallesi Kom Mezrası'nda oldu. Kadri Zengin, dün sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmaya götürdü. Akşam saatlerinde hayvanlar geri döndü ancak Zengin'e ulaşılamadı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye Kulp Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK), AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada mezra kırsalında saat 24.00 sıralarında Kadri Zengin'in cansız bedenine ulaşıldı. Zengin’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.