Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği genelinde evcil hayvanların korunmasına yönelik tarihi bir adım atarak, kedi ve köpek refahına ilişkin ilk kapsamlı yasal düzenlemeyi büyük bir çoğunlukla onayladı. Strazburg’daki oylamada 558 "evet" oyu alan düzenleme, hayvan ticareti ve yetiştiriciliğinde yeni bir dönemi başlatıyor.

ULUSAL VERİ TABANI VE MİKROÇİP ZORUNLULUĞU

AB tarihindeki bu ilk ortak standart setiyle birlikte, üye ülkelerdeki tüm kedi ve köpeklerin mikroçip takılarak ulusal veri tabanlarına kaydedilmesi zorunlu hale getirildi. Bu adımın, hayvan takibini kolaylaştırması ve yasa dışı ticaretin önüne geçmesi hedefleniyor.

Düzenleme, özellikle kontrolsüz ve etik dışı üretim yöntemlerine savaş açıyor: Hayvan refahını bozan anne-oğul, baba-kız ve kardeş gibi yakın akraba eşleşmeleri tamamen yasaklandı. Yarışma veya sergi amaçlı yapılan ve hayvanların fiziksel bütünlüğüne zarar veren sakatlayıcı uygulamalara son verildi. Hayvanın sağlığını riske atacak (nefes alma zorluğu yaratan basık burunlar vb.) aşırı fiziksel özelliklere yönelik üretimler engellendi.

Yeni kurallara uyum için sektör paydaşlarına makul süreler tanındı. Yeni standartlara uyum sağlamaları için 4 yıllık bir süre verildi. Bireysel sahipler için ise daha esnek ve kademeli bir geçiş süreci planlandı.

İTHALAT VE SINIR KONTROLLERİNDE YENİ DÖNEM

AB dışından ticari amaçla getirilen hayvanların, birliğe giriş yapmadan önce mikroçiplenmiş ve sisteme kaydedilmiş olması şart koşuldu. Bireysel seyahatlerde getirilen hayvanlar için ise 5 iş günü önceden kayıt yapılması zorunluluğu getirildi.