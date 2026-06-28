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Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, hayvancılık sektöründe takip ve kayıt sistemine ilişkin önemli yenilikler içeriyor.

Yeni yönetmeliğe göre, sığırların plastik kulak küpelerinde mevcut barkod sistemine ek olarak karekod kullanımına da imkan sağlandı. Karekod uygulamasının nasıl kullanılacağına ilişkin usul ve esaslar ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek.

KÜPELERDE RENK DEĞİŞİKLİĞİ

Düzenleme yalnızca teknik sistemle sınırlı kalmadı. Hayvanların tanımlanmasında kullanılan kulak küpelerinin renk seçenekleri de genişletildi. Buna göre, uzun süredir kullanılan sarı küpelerin yanı sıra turkuaz renkli küpeler de tercih edilebilecek.

Öte yandan il kodu bulunan plastik kulak küpelerinin yeni doğan hayvanlarda 31 Aralık 2026 tarihine kadar kullanılmaya devam edileceği belirtildi.

YÖNETMELİKTE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Yönetmelikte yer alan “Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü” ibaresi de güncellenerek “Hayvancılık Genel Müdürlüğü” olarak değiştirildi.

Ayrıca koyun ve keçi türü hayvanlara ilişkin tanımlama, tescil ve izleme yönetmeliğinde de benzer bir düzenleme yapıldı ve aynı ifade değişikliğine gidildi.

Yeni uygulamanın, hayvan takibinde dijitalleşmeyi artırması ve kayıt sisteminin daha etkin işlemesine katkı sağlaması bekleniyor.