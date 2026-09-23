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Kaynak: AA / İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılık sektörünün desteklenmesi ve kırsaldaki aile işletmelerinin güçlendirilmesi amacıyla uygulamaya alınan “Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi” devam ediyor.

Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) koordinasyonunda ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde yürütülen proje kapsamında Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün Ağrı Dağı çevresindeki işletmelerinde yetiştirilen Angus ırkı büyükbaş hayvanlar üreticilere ulaştırılıyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 840 yetiştiriciye 12 bin 680 hayvan dağıtıldı.

PROJE 2028 YILINA KADAR DEVAM EDECEK

Temmuz 2025'ten Ağustos-Eylül 2026 dönemine kadar gerçekleştirilen satışlarla üreticilerin damızlık hayvan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanırken, projenin 2028 yılı sonuna kadar devam etmesi planlanıyor.

TİGEM Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü Hayvancılık Şube Müdürü Yüksel Bora, bir yıl içerisinde 12 bin 680 hayvan satışı gerçekleştirildiğini ve 840 yetişiciye ulaşıldığını söyledi.

Bora, proje kapsamında 2028 yılı sonuna kadar 60 bin yetiştiriciye hayvan satışı yapılmasının planlandığını belirtti.

HAYVANLAR 72 İLE GÖNDERİLİYOR

Bora, Iğdır’ın tercih edilmesindeki amacın Doğu Bölgesi'ndeki vatandaşlara hayvan kazandırmak olduğunu ifade etti.

Hayvan dağıtımının yalnızca Iğdır ile sınırlı olmadığını belirten Bora, Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde de projenin devam ettiğini söyledi.

Bora, Türkiye genelinde 72 ile hayvan dağıtımı gerçekleştirildiğini ve projeye talebin yüksek olduğunu aktardı.

HAYVANLAR ÇOĞALTILARAK ÜRETİCİLERE ULAŞTIRILIYOR

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş de TİGEM Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde hayvanların çiftleştirildiğini ve elde edilen yeni hayvanların proje kapsamında üreticilere ulaştırıldığını belirtti.

Tingiş, hayvanların 81 ile gönderildiğini ifade ederek, üreticilerin ihtiyaç duyduğu hayvanların çoğaltılması ve faaliyetlerin sürdürülmesi için TİGEM işletmesiyle çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında hayvan dağıtımının yanı sıra yayla ve mera hayvancılığı da gerçekleştiriliyor.

Yüksel Bora, mayıs ayından eylül ayına kadar mera hayvancılığı yapıldığını, böylece yem kaynaklarının etkin şekilde kullanılmasının sürdürüldüğünü belirtti.