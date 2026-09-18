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Kaynak: Haber Merkezi



Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Embriyo Transfer Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “İn Vitro Ooosit ve Embriyo Teknikleri, MOET ve Genomik Seleksiyon Uygulamaları Aksaray 2026” eğitim programı başladı. Programda embriyo transferi, in vitro embriyo üretimi ve genomik seleksiyon gibi ileri üreme biyoteknolojileri ele alınırken, Türkiye’de yerli ve nitelikli damızlık hayvan üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da gündeme geldi.

BİLİMSEL EĞİTİM PROGRAMI AKSARAY’DA BAŞLADI

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Embriyo Transfer Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, hayvancılık sektörünün geleceği açısından büyük önem taşıyan ileri teknolojilere yönelik eğitim programlarından birine daha ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda düzenlenen “İn Vitro Ooosit ve Embriyo Teknikleri, MOET ve Genomik Seleksiyon Uygulamaları Aksaray 2026” eğitim programı, ASÜ Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış programıyla başladı.

Açılışa ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Selim Çakmak, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen eğitim programında, katılımcılara hayvancılıkta verimliliğin artırılması, üstün genetik özelliklerin gelecek nesillere aktarılması ve modern üreme biyoteknolojilerinin uygulanmasına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılması amaçlanıyor.

“EĞİTİMİMİZ ARTIK GELENEKSEL HALE GELDİ”

Programın açılışında konuşan ASÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Karaşahin, eğitim programının üçüncü kez düzenlenmesinin kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Karaşahin, programın artık geleneksel hale geldiğini ifade ederek, öğrenci ve katılımcılara yalnızca akademik bilgilerin değil, aynı zamanda saha deneyiminin de aktarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Eğitim kapsamında özellikle embriyo transferi, in vitro embriyo üretimi ve genomik seleksiyon alanlarında güncel uygulamalar ele alınırken, katılımcıların bu teknolojilerin hayvancılıkta nasıl kullanılabileceğine ilişkin bilgi ve deneyim kazanmaları hedefleniyor.

HAYVANCILIKTA YERLİ ÜRETİM VE GENETİK ISLAH VURGUSU

Programın en önemli başlıklarından birini ise Türkiye'nin hayvancılıkta yerli üretim kapasitesinin artırılması ve genetik ıslah çalışmaları oluşturdu.

Prof. Dr. Tahir Karaşahin, Türkiye'nin damızlık hayvan ihtiyacına dikkat çekerek, damızlık düve ihtiyacının önemli bir bölümünün yurt dışından karşılandığını ve bunun karşılığında yüksek miktarda döviz ödendiğini belirtti.

Karaşahin, bu durumun yerli üretim ve genetik ıslah çalışmalarının önemini açık biçimde ortaya koyduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Bu tablo, yerli üretimin ve genetik ıslah çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ülkemizin kendi hayvan varlığını geliştirmesi, verimli ve nitelikli damızlık hayvanlar üretmesi gerekiyor. Bu noktada embriyo transferi, in vitro embriyo üretimi ve genomik seleksiyon gibi teknolojiler büyük önem taşıyor.”

TÜRKİYE’DE ÜREME BİYOTEKNOLOJİLERİNDE ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

Türkiye’de hayvan yetiştiriciliğinde üreme biyoteknolojileri alanında önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini aktaran Karaşahin, geçmişten bugüne yürütülen çalışmalardan örnekler verdi.

Türkiye’nin ilk in vitro fertilizasyon yöntemiyle buzağısının 2005 yılında elde edildiğini belirten Karaşahin, 2009 yılında ise cinsiyeti önceden belirlenmiş embriyodan ilk buzağının dünyaya geldiğini ifade etti.

Aksaray Üniversitesi Embriyo Transfer Merkezi’nin de 2018 yılında kurulduğunu belirten Karaşahin, merkezin kurulmasıyla çalışmaların daha sistematik ve kapsamlı şekilde yürütülmeye başlandığını söyledi.

CRISPR TEKNOLOJİSİYLE YENİ BİR AŞAMA

Prof. Dr. Karaşahin, son yıllarda yürütülen bilimsel çalışmaların genetik teknolojilerle birlikte daha ileri bir noktaya taşındığını da belirtti.

Karaşahin, 2023-2024 yıllarında CRISPR teknolojisi kullanılarak beta-laktoglobulin içermeyen embriyolar üretildiğini ve bu çalışmalar sonucunda dünyada ilk kez bu yöntemle bir buzağı elde edildiğini ifade etti.

Bu tür çalışmaların Türkiye’de ve Aksaray Üniversitesi’nde hayvancılığa yönelik ileri teknolojilerin uygulanabilirliğini göstermesi açısından önem taşıdığını belirten Karaşahin, bilimsel araştırmaların üretim süreçleriyle buluşturulmasının gerekliliğine dikkat çekti.

REKTÖR ARIBAŞ: “BİLGİ LABORATUVARDA KALMAMALI”

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş da programın açılışında yaptığı konuşmada, üniversitelerde gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların sürdürülebilir olmasının ve elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasının önemine değindi.

Bilimsel başarıların yalnızca elde edilmesinin yeterli olmadığını belirten Arıbaş, ortaya çıkan sonuçların takip edilmesi ve çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasında gıda güvenliği konusuna da dikkat çeken Arıbaş, teknoloji ve bilimde yaşanan hızlı gelişmelere rağmen insanlığın temel ihtiyaçlarının başında güvenli gıda ve suyun geldiğini söyledi.

Tarım ve hayvancılığın bu nedenle stratejik bir alan olduğunu vurgulayan Arıbaş, Aksaray’ın da tarım ve hayvancılık açısından önemli bir şehir olduğuna işaret etti.

“AKSARAY TARIMIN VE HAYVANCILIĞIN KALBİ”

Aksaray’ın tarım ve hayvancılık alanındaki konumuna dikkat çeken Rektör Arıbaş, Veteriner Fakültesinin üstlendiği sorumluluğun önemine vurgu yaptı.

Arıbaş,

“Aksaray, ülkemizde tarımın ve hayvancılığın kalbi olan şehirlerden bir tanesi. Bu yüzden Veteriner Fakültemizin görevi çok büyük bir önem ve sorumluluk arz ediyor.” ifadelerini kullandı.

Veteriner Fakültesinin yalnızca akademik eğitim veren bir kurum olmanın ötesinde, bölgenin hayvancılık potansiyelinin geliştirilmesine katkı sunması gerektiğine dikkat çeken Arıbaş, bilimsel çalışmaların üreticilerle buluşturulmasının önemini vurguladı.

“ÜNİVERSİTEDEKİ BİLGİ KÖYLERE VE ÇİFTLİKLERE ULAŞMALI”

Üniversitelerde üretilen bilimsel bilginin laboratuvarlar, kitaplar ve kütüphanelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Rektör Arıbaş, elde edilen bilgi ve teknolojilerin sahaya aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Arıbaş, bilimsel çalışmaların köylere, çiftliklere ve üretim alanlarına ulaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu yaklaşımın, üniversite ile üretici arasındaki bağın güçlendirilmesi açısından önemli olduğu değerlendirilirken, Veteriner Fakültesinde yürütülen embriyo transferi ve genetik çalışmalarının da hayvancılık sektörüne yönelik bilimsel katkı sağlayabilecek alanlar arasında yer aldığı ifade edildi.

EĞİTİME YOĞUN İLGİ

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen eğitim programına gösterilen yoğun ilgi de memnuniyetle karşılandı.

Program kapsamında öğrenciler ve katılımcıların, alanında uzman akademisyenlerden embriyo transferi, in vitro embriyo üretimi, MOET ve genomik seleksiyon uygulamalarına ilişkin bilgiler alması planlanıyor.

Teorik bilgilerin saha deneyimleriyle desteklenmesiyle katılımcıların modern hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan biyoteknolojik yöntemleri daha yakından tanımaları hedefleniyor.

EĞİTİM KADROSUNDA ALANINDA UZMAN AKADEMİSYENLER YER ALIYOR

“İn Vitro Ooosit ve Embriyo Teknikleri, MOET ve Genomik Seleksiyon Uygulamaları Aksaray 2026” eğitim programında farklı üniversitelerden akademisyenler de eğitmen olarak görev alıyor.

Programın eğitim kadrosunda;

ASÜ Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Karaşahin,

Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Kurar,

Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Alkan,

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma Görevlisi Göktuğ Şentürk

yer alıyor.

Farklı akademik alanlardan uzmanların bir araya geldiği programın, öğrenciler ve katılımcılar açısından hem teorik hem de uygulamalı açıdan kapsamlı bir eğitim ortamı oluşturması amaçlanıyor.

BİLİM, GENETİK VE ÜRETİM AYNI ÇATIDA BULUŞUYOR

ASÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde düzenlenen eğitim programı, modern hayvancılıkta bilimsel araştırmaların ve biyoteknolojik uygulamaların önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Embriyo transferi, in vitro embriyo üretimi ve genomik seleksiyon gibi teknolojilerin; hayvanların genetik özelliklerinin geliştirilmesi, üstün nitelikli damızlıkların çoğaltılması ve hayvancılıkta verimliliğin artırılması açısından kullanılan önemli yöntemler arasında bulunduğu vurgulanırken, bu alandaki akademik çalışmaların üretim sektörüyle buluşturulması hedefleniyor.

Aksaray Üniversitesi'nin bu alandaki çalışmalarıyla birlikte, Veteriner Fakültesinin bölgesel hayvancılığın geliştirilmesine yönelik bilimsel katkısının artırılması ve genç veteriner hekim adaylarının güncel teknolojiler konusunda daha donanımlı yetiştirilmesi amaçlanıyor.

PLAKET TAKDİMİYLE DEVAM ETTİ

Açılış konuşmalarının ardından eğitim programına katkı sunan akademisyen ve eğitmenlere plaket takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, programa katkı sağlayan Prof. Dr. Ercan Kurar başta olmak üzere tüm eğitmenlere ve akademik kadroya teşekkür etti.

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Embriyo Transfer Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen programın, hayvancılıkta ileri üreme teknolojilerinin yaygınlaştırılması, bilimsel bilgi ile saha uygulamalarının buluşturulması ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine katkı sunması hedefleniyor.