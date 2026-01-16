Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, iller arası hayvan sevklerinde aşılama kurallarının güncellendiğini duyurdu.

Yapılan duyuruda şap ve PPR (Veba) hastalıklarıyla mücadele kapsamında uygulanacak yeni kurallar açıklandı.

Duyuruda yeni kurallar şu şekilde sıralandı;

BÜYÜKBAŞ SEVKLERİNDE (Şap Aşısı):

2 aylıktan büyük sığırlarda Sat-1 serotipli aşı zorunludur.

Aşı son 6 ay içinde yapılmış olmalı ve üzerinden en az 21 gün geçmelidir.

KÜÇÜKBAŞ SEVKLERİNDE (PPR Aşısı):

3 aylıktan büyük hayvanların ömürlerinde en az bir kez aşılanmış olması şarttır.

İlk kez aşılanan hayvanlar için sevke çıkmadan önce 21 gün bekleme süresi vardır.

Duyuruda ayrıntılı bilgi ve sevk talepleri için Bilecik İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulabileceği belirtildi.