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Kaynak: AA

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin beklediği 2026 yılı 1. dönem hayvancılık destekleme başvuruları Salihli’de başladı.

Buzağı, malak, kuzu ve oğlak desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyelik durumlarına göre başvurularını farklı kanallar üzerinden gerçekleştirebilecek.

YETİŞTİRİCİ ÖRGÜTÜ ÜYELERİ BAŞVURULARINI BİRLİK VEYA KOOPERATİFTEN YAPACAK

Yetiştirici örgütlerine üye olan üreticiler, başvurularını üyesi bulundukları birlik veya kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Herhangi bir yetiştirici örgütüne üyeliği bulunmayan yetiştiricilerin ise başvurularını Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapması gerekiyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 1 ARALIK 2026

Buzağı ve malak ile kuzu ve oğlak desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiricilerin başvurularını 1 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Yetiştiricilerin desteklerden yararlanabilmeleri için başvuru sürecini belirtilen tarihe kadar tamamlaması önem taşıyor.