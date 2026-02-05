Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik şartlarda üretim yapan hayvan yetiştiricilerine destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda uygulanmaya devam eden Kuzu-Oğlak Yemi Desteği Projesi ile Hayrabolu Şalgamlı Mahallesi’nde hayvan yetiştiricilerine 58 bin 500 kg yem dağıtımı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, projenin yalnızca yem dağıtımından ibaret olmadığını, üreticinin yükünü hafifletmeyi amaçlayan sosyal belediyecilik anlayışının somut bir kanıtı olduğunu vurguladı. Candan Başkan, Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkta üreticinin yanında olmaya devam edileceğinin altını çizdi.

58 BİN 500 KG YEM DAĞITILDI

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan Kuzu-Oğlak Yemi Desteği dağıtım programı ile yem bedelinin yüzde 50’sinin Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50’sinin ise Tekirdağ İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından karşılandığı yemler hayvan yetiştiricilerine dağıtıldı.

Programın açılış konuşmasını Tekirdağ İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Kerim Heycan yaptı. Heycan, tarımı ve hayvancılığı yalnızca kâğıt üzerinde değil, sahada üreticinin yanında destek vererek ele alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer’e teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Ay ise konuşmasında Tekirdağ’da hayata geçirilen tarımsal projeler hakkında bilgi verdi. Daire Başkanı Ulaş Ay, 2025 yılında bin 408 yetiştiriciye 2 milyon 94 bin 900 kilogram yem desteği sağlandığını, bu miktarın 2026 yılında 2 milyon 939 bin 700 kilograma çıkarılacağını kaydetti.