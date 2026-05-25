Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte hayvan pazarlarındaki hareketlilik takip edilirken, beklenen yoğunluk henüz gerçekleşmedi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığı yanındaki hayvan pazarı, bu yılın ilk günlerini sakin geçiriyor.

Pazara getirdikleri küçükbaş hayvanları satmaya çalışan besiciler, alıcı azlığından ve piyasanın durgun olmasından yana dertli. Satıcılardan Tuncay Bingöl, yaşanan durumu şu sözlerle özetledi:

"Piyasa şimdilik durgun. Çok az müşteri var, gelenleri de görüyorsunuz pazarlık edip almıyorlar. Kan ter içinde kaldık. Vatandaşlar alımları son güne bırakıyor. Son güne kalınca hem biz zor durumda kalıyoruz hem de onlar."

Pazara kurbanlık almak için gelen vatandaşlar ise bütçelerine en uygun hayvanı seçmeye çalışıyor. Kendi bütçesine göre bir kurbanlık satın aldığını belirten Ali Acar, bayram hazırlıklarını çocukları için yaptığını ifade ederek, "Bayramda çocuklarımız bize geliyor, biraz da onlara hazırlık olsun diye geldik. Herkesin bayramını kutluyorum. İnşallah bayramlar ülkemize, bölgemize barışı, kardeşliği getirir" dedi.

Pazardaki satıcılar, bayramın ilk günlerine doğru talebin artacağını ve satışların hızlanacağını tahmin ediyor.