Ülke genelinde en son 1965 yılında görülen ve kısa sürede yayılım gösteren "Sat-1" serotipi şap hastalığına karşı yürütülen çalışmalar doğrultusunda İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon Toplantısı düzenlendi.

HAYVAN PAZARI YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAK

Vali Yardımcısı Mehmet Yüce başkanlığında yapılan toplantıda alınan karar gereği, 6 Mart 2026 tarihi itibarıyla Efeler Belediyesi Dalama ve Çeştepe Hayvan Pazarları ile Çine Belediyesi Hayvan Pazarı ve Nazilli Ticaret Borsası Hayvan Pazarı yeniden hizmet vermeye başlayacak.



Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan pazarlarına girişlerde sorumlu veteriner hekimler tarafından muayene ve kontrolleri yapılmayan hayvanların kabul edilmeyeceğini bildirdi. Ayrıca hayvan sahiplerinin iller arası hayvan hareketlerinde veteriner sağlık raporunu, il içi hayvan hareketlerinde sığır, manda ve tek tırnaklılar için pasaportu, koyun, keçi ve develer için ise nakil belgesi ya da beyannamesini nakil sırasında yanlarında bulundurmalarının zorunlu olduğu vurgulandı.



Kararın, hastalığın yayılımının önlenmesi ve hayvan sağlığının korunması amacıyla alındığı belirtilirken, konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Ülkemizde en son 1965 yılında görülen ve kısa sürede yayılım gösteren "Sat-1" serotipi Şap Hastalığı ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla İl Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi. Alınan karar doğrultusunda, 6 Mart 2026 tarihi itibarıyla Efeler Belediyesi Dalama ve Çeştepe Hayvan Pazarları, Çine Belediyesi Hayvan Pazarı ile Nazilli Ticaret Borsası Hayvan Pazarı yeniden faaliyete başlayacaktır. Hayvan pazarlarına girişlerde sorumlu veteriner hekimler tarafından muayene ve kontrolleri yapılmayan hayvanların girişine izin verilmeyecektir" ifadeleri yer aldı.