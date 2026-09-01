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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre, Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan bazı bina sakinleri ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan besleyen kişiler arasında, çevre kirliliği ve koku iddiaları nedeniyle tartışma çıktı.

Aynı meselenin büyümesiyle geçen hafta iki taraftan toplam 7 kişinin yaralandığı kavganın ardından, taraflar dün akşam saatlerinde yeniden karşı karşıya geldi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine olayda Kadir T. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kadir T., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, MAHALLEDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olayların ardından jandarma ekiplerinin bölgede geniş güvenlik önlemi alarak nöbet tutmaya başladığı bildirildi.