Sanatçı Hayri Karay’ın, Türkiye’nin önemli sanat ödüllerinden İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nda birinci seçilen heykeli, İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen törenle sanatseverlerle buluştu.

İki hareketli parçadan oluşan 37,7 metre yüksekliğindeki eser, havalimanında kalıcı olarak sergilenecek.

Törende konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz, “Medeniyet ayrıntılarda gizlidir.” sözüne atıfta bulunarak, “İstanbul Havalimanı, bir ticari işletme olmanın ötesinde Cumhurbaşkanımızın en önemli vizyon projelerinden birisidir.” dedi.

Haktankaçmaz, havalimanının önemli bir lokasyonda olduğunun altını çizerek, düzenlenen etkinlikler ve sanatsal faaliyetlerle dünyada da ön plana çıktığını söyledi.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, İGA ART’ın yıl içinde birçok çalışmaya imza attığını belirterek, İGA ART Sanat Projeleri Yarışması hakkında bilgi verdi.İGA ART aracılığıyla farklı kesimlerden sanatçıların seslerini dünyaya duyurduklarını kaydeden Bilgen, şöyle konuştu:

“Türkiye’nin önemli değerlerinden sanatçımız Hayri Karay’ın bugün açılışı yapılan heykeliyle ilk kez İGA ART Sanat Projeleri yarışması aracılığıyla tanıştık. O gün proje aşamasındaki eser, bugün havalimanımızın kalbinde sanatseverlerle buluşuyor. Bu devasa yapıt sadece boyutlarıyla değil, barındırdığı derin sanatsal anlamla da havacılık ve sanatın kesiştiği yeni bir simge olacak.”Eserin durağan değil, hareketli olduğunu aktaran Bilgen, şöyle devam etti:“38 metrelik bu hareketli eseri durağan bir nesne olarak değil, her bir yolcumuzun bakışıyla ve hareketiyle tamamlanan, yaşayan bir süreç olarak benimsiyoruz. Diliyoruz ki buradan gelip geçen her misafirimiz, bu esere baktığında kendi içsel yolculuğuna dair bir mana ve karşılık bulabilsin. Zira bu yapı izleyicisinin yorumuna, hissiyatına ve bakış açısına sonuna kadar açık. 2023’te 172 proje arasından yükselerek yarışmayı kazanan bu eserin Karay tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılına ithaf edilmesi bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Kendisine bu ithafı için de ayrıca teşekkür ediyorum.”

“YAPITIN MONTE EDİLMESİNİN ARKASINDA GERÇEKTEN MÜTHİŞ MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASI VAR”

İGA ART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülveli Kaya da 2021’de havalimanını sanat yapıtı sergileme alanı bulmak adına baştan sona 6 kez dolaştıklarını aktararak, “Havalimanının neresinde bir sanat yapıtı olursa hem yapıt hem mimari hem de izleyici için bir anlam taşır diye 17 alan belirledik.” şeklinde konuştu.Daha önce “Saya’nın Sesi” eserini de İstanbul Havalimanı metro çıkış alanında sergilediklerini belirten Kaya, şu bilgileri verdi:“İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nın ilk aşamasında sanatçılar arasından ilk değerlendirmede ilk 10 eser belirlendi. İlk 10 eserden sonra jüri tekrar toplandı. Bu ilk 10 projeyi öneren sanatçılardan ölçekli maketler istendi ve maketler üzerinden tekrar değerlendirmeye gidildi. Sanatçımız Hayri Karay’ın eseri, değerlendirmelerde jürinin tamamından oy alarak, oy birliğiyle projenin sahibi oldu ve uygulama aşamasına geçtik. Yapıtın monte edilmesi, uygulanması ve bütün güvenlik unsurlarını taşımasının arkasında gerçekten müthiş bir mühendislik çalışması var. Mühendislik ekibini de yürekten kutlamak istiyorum. Sanki kendi heykelleri gibi burada gece gündüz çalıştılar.”

“HERKES ESERDE FARKLI BİR NOKTADAN BİR ŞEYLER GÖRECEK”

Heykeltıraş Hayri Karay ise gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç yıl önce eskizini yaparken eserinin İstanbul Havalimanı’na çok yakışacağını düşündüğünü dile getirdi.

Anadolu’nun çok kadim kültüre sahip olduğunu ve o kültürlerin sentezinden yola çıkarak böyle bir heykel tasarladığını anlatan Karay, “Burada heykelin geometrik ve organik biçimlerinin birbiriyle ilişkisi var. Aynı zamanda bunu yansımalarla seyircilere iletmek istedik. Herkes eserde farklı bir noktadan bir şeyler görecek.” dedi.

Karay, çalışmasına bir isim koymadığına işaret ederek, “İsim koymak bir belirleyicilik oluyor, belirleyicilik olmaması lazım. Herkes eserde neyi hissediyorsa bir şeyler alır.” görüşünü paylaştı.